В поликлиниках Нижнего Тагила появятся стойки администраторов

В поликлиниках Свердловской области появятся стойки администраторов, они будут выглядеть как стойки в банках и МФЦ. Такая мера по повышению доступности амбулаторно-поликлинической помощи прописана в приказе регионального Минздрава.

В документе уточняется, что стойки должны быть во всех детских поликлиниках и в тех взрослых поликлиниках, к которым прикреплено больше 20 тысяч человек. Главные врачи учреждений должны будут предусмотреть ставку администратора в штатном расписании.

Администратор регистратуры будет предоставлять посетителям информацию о дальнейшем маршруте в зависимости от цели визита, данные об исследованиях и приёмах специалистов. Также на стойке администратора пациенты смогут узнать о платных услугах. Такое нововведение позволит эффективно распределить входящий поток посетителей, считают в Минздраве.

По приказу министерства главврачи больниц должны будут организовать регулярное обучение сотрудников регистратур. Персонал регистратуры должен пройти подготовку по бесконфликтному поведению, придерживаться морально-этических норм во время работы, соблюдать требования законодательства о защите персональных данных.

Новый регламент предусматривает работу регистратур поликлиник с 7:30 до 20:00 без перерыва в рабочие дни (в две смены) и с 7:30 до 15:00 в выходные и праздничные дни.