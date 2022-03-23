В полиции Свердловской области предупредили о новой схеме интернет-мошенничества

В Новоуральске 67-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, женщина перевела злоумышленникам накопленные 900 тысяч рублей и взяла в кредит ещё 300 тысяч рублей.
Пенсионерка в интернете увидела рекламу о жилищной программе, вложив в которую 1,2 млн рублей, через время можно получить 3 млн рублей. Она оставила заявку на участие в программе. Вскоре с ней связался неизвестный мужчина, представившийся финансовым аналитиком фирмы, и убедил её перевести ему деньги.
«Всё, что у бабушки было на чёрный день (900 тысяч рублей), она перевела на счёт мошенников, осуществив шесть транзакций, а на недостающую сумму (300 тысяч рублей) оформила кредит в банке. Затем доверчивая женщина стала 6 месяцев терпеливо ожидать манны небесной. В назначенный срок она решила “выйти из игры”, надеясь увидеть солидно приумноженный капитал. Нетрудно предположить, каково было её разочарование, когда осуществить мечту не удалось. В снятии денег, как и следовало ожидать, было отказано. Сказочная карета тут же превратилась в тыкву. Пролив реально море горьких слёз и выпив не один бутылёк “Корвалола”, она поняла, что стала жертвой мошенников», — рассказывает полковник Горелых.
Пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники МВД сейчас проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.
Валерий Горелых напоминает свердловчанам ещё о нескольких распространённых способах обмана людей. По его словам, с начала 2022 года свердловской полицией возбуждено более 70 уголовных дел по фактам «игры на биржах», из них около 30 дел — по фактам обмана якобы специалистами «Газпрома». Ещё по девяти делам граждан обманули под видом компании «Тинькофф». Общий ущерб составляет без малого 34 млн рублей.
«Людей, которые не брезгуют ничем святым, иначе как упырями лично я, как гражданин, назвать не могу. А как ещё можно назвать того, кто, как правило, поздно вечером или ночью ошарашивает пожилых людей страшной новостью, что их дочь, сын, внук или внучка попали в жуткую автокатастрофу и виновны в гибели или в увечье людей? Где же выход из этого бесовского круга? Какой ещё совет дать людям, чтобы они не попадались на хитрые уловки преступников? Главная рекомендация, на мой взгляд, такая: одна голова хорошо, а две или три — ещё лучше. Посоветуйтесь с родными или друзьями, стоит ли овчинка выделки, перед тем, как отдать или перевести кому-либо свои деньги. На 99% уверен: близкие люди убедят, что рисковать не следует», — резюмировал Валерий Горелых.