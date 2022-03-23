В полиции Свердловской области предупредили о новой схеме интернет-мошенничества

В Новоуральске 67-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, женщина перевела злоумышленникам накопленные 900 тысяч рублей и взяла в кредит ещё 300 тысяч рублей.

Пенсионерка в интернете увидела рекламу о жилищной программе, вложив в которую 1,2 млн рублей, через время можно получить 3 млн рублей. Она оставила заявку на участие в программе. Вскоре с ней связался неизвестный мужчина, представившийся финансовым аналитиком фирмы, и убедил её перевести ему деньги.

«Всё, что у бабушки было на чёрный день (900 тысяч рублей), она перевела на счёт мошенников, осуществив шесть транзакций, а на недостающую сумму (300 тысяч рублей) оформила кредит в банке. Затем доверчивая женщина стала 6 месяцев терпеливо ожидать манны небесной. В назначенный срок она решила “выйти из игры”, надеясь увидеть солидно приумноженный капитал. Нетрудно предположить, каково было её разочарование, когда осуществить мечту не удалось. В снятии денег, как и следовало ожидать, было отказано. Сказочная карета тут же превратилась в тыкву. Пролив реально море горьких слёз и выпив не один бутылёк “Корвалола”, она поняла, что стала жертвой мошенников», — рассказывает полковник Горелых.

Пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники МВД сейчас проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.

Валерий Горелых напоминает свердловчанам ещё о нескольких распространённых способах обмана людей. По его словам, с начала 2022 года свердловской полицией возбуждено более 70 уголовных дел по фактам «игры на биржах», из них около 30 дел — по фактам обмана якобы специалистами «Газпрома». Ещё по девяти делам граждан обманули под видом компании «Тинькофф». Общий ущерб составляет без малого 34 млн рублей.