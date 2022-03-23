В полиции Нижнего Тагила состоят на учёте около 15 тысяч должников по административным штрафам

На учёте в полиции Нижнего Тагила числятся около 15 тысяч должников, из них более 4 тысяч — по линии ГИБДД, почти 300 человек — по линии отдела по вопросам миграции. Общая задолженность жителей города по неоплаченным административным штрафам составляет более 25 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», согласно КоАП РФ, штраф должен быть оплачен в течение 60 дней с того момента, когда постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу, то есть через 10 дней после его вынесения.

С 21 по 25 марта полицейские Нижнего Тагила проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Целью рейда является повышение взыскаемости штрафов и выявление злостных неплательщиков. В полиции напоминают, что оплатить административный штраф можно в любом отделении банка. В случае непогашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов.

Полицейские Нижнего Тагила напоминают должникам, что оплачивать штрафы нужно своевременно. Люди, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации, предусматривающей наказание — оплату назначенного штрафа в двойном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Сведения об имеющихся задолженностях за нарушение ПДД можно уточнить в отделении ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» на проспекте Мира, 57а, кабинет 17.