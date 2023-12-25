В полиции Нижнего Тагила подвели итоги работы за 2023 год

На прошлой неделе полиция Нижнего Тагила отчиталась об итогах работы за 2023 год. О деталях в ходе встречи с членами Общественного совета при полиции рассказал начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.

За 11 месяцев 2023 года ведомством было зарегистрировано 4905 преступлений. Главный полицейский Нижнего Тагила отметил, что раскрываемость преступлений находится на высоком уровне. Так, процент раскрытия преступлений по наиболее тяжким статьям (убийство, изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений и пр.) составляет 100%. На 99% были раскрыты грабежи и угоны автотранспорта, на 80,6% — квартирные кражи.

Абдулкадыров подчеркнул, что главными проблемами для тагильского гарнизона полиции остаются факты дистанционного мошенничества и незаконный оборот наркотиков. Несмотря на это, за 2023 год полиции удалось добиться снижения количества дистанционных преступлений, а главным направлением в работе правоохранителей остаётся профилактика. Тем не менее с 1 января 2023 года полиция зарегистрировала 865 дистанционных преступлений, 603 из которых по факту мошенничества. Общая сумма причинённого ущерба превысила 206 млн рублей.

Поскольку основными жертвами подобных преступлений становятся люди пожилого возраста, полицейские регулярно устраивают рейды, рассказывают пожилым людям о возможных рисках. За текущий год полицейские лично посетили всех граждан старше 80 лет, проживающих в Нижнем Тагиле и ГГО, вручили им информационные листовки и рассказали о действиях мошенников.

Касаясь темы наркотиков, начальник тагильской полиции отметил, что существенно изменился характер совершения преступлений. Сегодня участники преступных группировок, задействованных в наркотрафике, зачастую даже не знакомы друг с другом. Они устраиваются на незаконную работу посредством Telegram-каналов. Важной проблемой остаётся вовлечение в преступный бизнес молодёжи, поэтому и здесь большое внимание правоохранители уделяют профилактической работе.