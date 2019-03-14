В Полевском пассажирский автобус, подрезанный ВАЗом, въехал в заправку (ВИДЕО)

Сегодня утром на въезде в Полевской произошло ДТП с пассажирским автобусом, со ссылкой на очевидца аварии Дмитрия пишет Е1.ru.

«Парень на "четырнадцатой" сказал, что автобус не заметил. Автобус въехал в "четырнадцатую" — и её откинуло на Hyundai Accent. ВАЗ поворачивал на АЗС перед автобусом и не пропустил его», — рассказал Дмитрий.

На кадрах с видеорегистратора видно, как автобус съезжает с дороги и врезается в стенд с ценами на бензин.

«Водитель ВАЗ-2114 при совершении обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Kia Granbird, после чего врезался в Hyundai Accent. Водитель автобуса успел среагировать и от столкновения ушёл в кювет, у автобуса незначительные повреждения», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Машины сильно разбиты, но, по словам очевидца, все остались живы, серьёзнее всего в аварии пострадал водитель «четырнадцатой». В автобусе было 17 пассажиров, они ехали из Екатеринбурга в Полевской.