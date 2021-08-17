В Полевском осудили банду квартирных мошенников

Полевской городской суд вынес приговор аферистам, подозреваемым в махинациях с квартирами: семеро обвиняемых признаны виновными в мошенничестве, совершённом в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам дела, группировка орудовала в Полевском с 2014 по 2017 год. В марте 2014 года Андрей Сериков, являющийся соучредителем и руководителем ООО «Единый долговой городской центр "Алмаз"», создал организованную группу, в разное время туда вошли соучредители и сотрудники данной организации Александр Невзоров, Дмитрий Иванов, Сергей Дураков, Артём Басыров, Нина Сенцова, Игорь Карташов. Они обманывали граждан, имеющих задолженность по коммунальным платежам перед ОАО «Полевская коммунальная компания», предлагали им обменять их жильё на квартиру меньшей площадью, чтобы закрыть долг.

Взятые на себя обязательства подсудимые в полном объёме не выполнили, часть средств, полученных в результате сделок, они присваивали, а в отдельных случаях приобретённые квартиры в собственность граждан не передавались. В результате совершения преступлений 21 гражданину и бюджету Полевского городского округа причинён ущерб на сумму свыше 20 млн рублей.

Полевской городской суд назначил наказание Андрею Серикову в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, Александру Невзорову — в виде 5 лет лишения свободы, Дмитрию Иванову — в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, Сергею Дуракову — в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, Нине Сенцовой — в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Артёму Басырову назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, Игорю Карташову — в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.