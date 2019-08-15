В Полевском из-за повреждения газопровода без газа остались почти 20 тысяч человек

Вечером 14 августа в городе Полевском произошло повреждение газопровода, из-за аварии 19 тысяч человек остались без газоснабжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По информации ведомства, повреждение произошло на газопроводе высокого давления диаметром 57 миллиметров по улице Красноармейской. Сообщение в экстренные службы об этом поступило в 16:40 по местному времени.

«Угрозы для населения и окружающей среды нет. В результате ЧП без газоснабжения остались 116 многоквартирных жилых домов и 2626 частных жилых домов с населением 19 тысяч человек», — уточнили в МЧС.

Отмечается, что социально значимые объекты не попали в зону отключения. Газоснабжение планируют восстановить 15 августа.