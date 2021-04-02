В Полевском автомобиль съехал в водоём, пострадали пятеро детей

В Полевском пятеро детей пострадали в ДТП: водитель машины, в которой они ехали, не справилась с управлением и съехала в кювет, где был водоём, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, 1 апреля в 14:30 в районе дома № 190 на улице Жилина 35-летняя женщина — водитель автомобиля Mitsubishi Dion во время поворота задним правым колесом зацепила обочину и выехала на встречную полосу. Там автомобиль развернуло и он съехал в кювет.

«Находившиеся в машине дети получили травмы различной степени тяжести. С места происшествия в больницу попутным транспортом были доставлены три ребёнка, ещё двух родители отвезли на личном автомобиле. Водитель и пассажир, сидевший на переднем сиденье справа, не пострадали. После осмотра врачами один ребёнок госпитализирован, остальные отпущены домой», — рассказали в ГИБДД.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что все участники происшествия были пристёгнуты ремнями безопасности. Водитель автомобиля имеет стаж вождения семь лет. К административной ответственности она привлекалась один раз, штраф оплачен, опьянение не установлено.

Женщина пояснила, что ехала со скоростью 30–40 километров в час, везла несовершеннолетнюю дочь и её четверых одноклассников в центр развития творчества на интеллектуальную игру. На пассажирском сиденье рядом с водителем была классный руководитель.

«В отношении водителя сотрудники ГИБДД оформили административный материал по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ за невыполнение обязанностей при ДТП. Вынесено определение по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ о нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», — отметили в Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что администрация школы знала об организации поездки. С родителями заранее договорились о предстоящем выезде, они были не против. Сотрудники ГИБДД проверят школу, в которой обучаются дети.