В Подмосковье троих полицейских задержали за продажу наркотиков через Telegram

В подмосковном Щёлково троих сотрудников полиции задержали по подозрению в продаже мефедрона, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС. Задержание правоохранителей подтвердило региональное управление СК.

Полицейские продавали наркотики через чаты в Telegram. У одного из них было изъято 50 граммов мефедрона — фотографии закладок с наркотиком были обнаружены у полицейского в телефоне.

Дело против полицейских расследуется по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения. В СК отметили, что непосредственные руководители полицейских будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.