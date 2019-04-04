В Подмосковье шесть человек погибли при столкновении фуры и микроавтобуса (ВИДЕО)

В Московской области при столкновении пассажирского микроавтобуса и фуры погибли шесть человек (в том числе один ребёнок), ещё двое пострадали, со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС РФ пишет РИА Новости.

Авария произошла на 65-м километре трассы М-4 «Дон» в городском округе Домодедово. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Подробности случившегося выясняются. Телеграм-канал Baza сообщает, что, по предварительной информации, водитель микроавтобуса заснул за рулём. Автобус направлялся из Тулы в Москву.