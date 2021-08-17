В Подмосковье самолёт Ил-112В загорелся во время тренировочного полёта и разбился (ВИДЕО)

Опытный образец нового военно-транспортного самолёта Ил-112В загорелся и разбился во время тренировочного полёта в Подмосковье, пишет «Интерфакс».

Авария произошла днём 17 августа при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка, рассказали в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации. На борту находились трое членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

ТАСС сообщает про «аварию», которая произошла во время тренировочного полёта. В Сети появилось видео с места происшествия, на котором виден чёрный дым. Очевидцы говорят, что видели, как самолёт упал. РИА Новости уточняет, что это был опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В, сегодня у него был испытательный полёт. Причины инцидента выяснит спецкомиссия.

Ил-112В — российский лёгкий транспортный самолёт нового поколения, предназначенный на замену Ан-24 и Ан-26. Первый полёт он совершил в Воронеже в 2019 году. Несколько дней назад образец прилетел в Жуковский для участия в форуме «Армия-2021», который пройдёт с 22 по 28 августа.