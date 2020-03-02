В Подмосковье отец с пятилетней дочерью погибли на праздновании Масленицы

В одной из деревень городского округа Электроугли в Подмосковье найдено тело мужчины и его пятилетней дочери, сообщает ГСУ СКР по Московской области.

В ведомтсве рассказали, что по данному факту ведётся проверка. По предварительным данным, мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю. При использовании лебёдки произошел её обрыв, трос отлетел в девочку и её отца. Оба скончались на месте. Телеграм-канал Mash уточняет, что инцидент произошёл во время празднования «Внедорожной Масленицы». Участники праздника вытаскивали лебёдкой застрявший джип. Трос порвался, отлетел в людей. Праздник проводился без привлечения экстренных служб, скорая помощь приехала только через 15 минут.