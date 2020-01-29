В Подмосковье младенец отравился снотворным, которое его отец подсыпал в бутылочку с детской смесью

СК возбудил уголовное дело в отношении жителя подмосковного Пушкино, который подсыпал снотворное своему четырёхмесячному ребёнку в детское питание, чтобы его успокоить. Мужчине вменяют причинение смерти по неосторожности.

Как пишет РБК со ссылкой на областной СК, правоохранители выяснили, что мужчина покормил сына смесью из бутылочки и ушёл вместе с супругой в другую комнату. Через какое-то время родители обнаружили мальчика мёртвым. Посмертная экспертиза показала, что младенец отравился снотворным. Препарат также был найден в бутылочке с остатками смеси и банках с детским питанием.

Родственники семьи рассказали, что снотворное принимал отец малыша, по их словам он также подсыпал препарат своей супруге.