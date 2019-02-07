В Подмосковье ФСБ нашла гранаты у активиста, выступающего против мусоросжигательного завода

В Московской области к активисту Максиму Черных, который выступает против строительства мусоросжигательного завода в Воскресенске, с обыском пришли сотрудники ФСБ, сообщил Znak.com сам Черных. Обыск силовики проводили по делу о незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ).

«В ходе обысков в поленнице за забором моего дома нашли две какие-то гранаты. Я вообще не знаю, откуда они там взялись, как их там могли найти. Я думаю, что всё это [обыски] происходит, потому что я выступаю против строительства завода», — рассказал Черных.

Активист отмечает, что силовики нашли гранаты в тот момент, когда он уходил за лопатой, принести которую просили оперативники. Сейчас Черных вместе с сотрудниками ФСБ ждёт саперов из Москвы.

Ранее силовики проводили обыски в домах десяти активистов, выступающих против мусорного полигона «Воловичи», оперативные действия проводились в рамках уголовного дела по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга» (212.1 УК РФ), возбуждённого в отношении активиста Вячеслава Егорова. Дело было возбуждено после того, как Егоров устроил «митинг» у здания суда, где рассматривались административные дела против Дмитрия Гудкова и его отца Геннадия Гудкова. Коломенский суд тогда оштрафовал Дмитрия Гудкова на 20 тысяч рублей за организацию «митинга» против мусорного полигона «Воловичи» без подачи соответствующего уведомления.

По словам Егорова, силовики заявили, будто он не имеет права находиться около суда. Активист требования сотрудников полиции выполнил и отошел от здания, однако его всё равно задержали у ресторана «Макдоналдс», что в 300 метрах от суда.