В Подмосковье депутат нахамила избирателям, раскритиковавшим её за нарушение мер по COVID-19

Глава совета депутатов муниципального округа Марьина Роща, член «Единой России» Екатерина Игнатова в соцсетях вступила в жёсткую полемику с жителями своего округа, раскритиковавшим её позицию по ограничениям по COVID-19, пишет Znak.com.

«А кто нибудь мне может объяснить, в чем различие заседания совета депутатов Марьина Роща и массовым мероприятием в виде праздника по непонятно какому поводу в разгар рабочего дня между прочим? Т.е. жителей на заседание мы не пускаем, мотивируя это пугалами, а сами ходим без маски? Екатерина Игнатова, где Логика?», — спросил у депутата один из пользователей в Facebook.

На прикреплённом к посту видео, которое пользователь взял из сторис Игнатовой в Instagram, депутат замечена на концерте в «Лужниках» по случаю годовщины присоединения Крыма, где она машет флагом на переполненных трибунах, при этом находится без маски.

«Вам это точно не понять! Крым наш! Я за восстановление имперской силы!», — ответила глава округа.

Пользователи возмутились такому ответу депутата и написали, что «её понесло!». В ответ на это Игнатова сообщила, что «наверное, людям из глубинки чужды понятия чувства единения и гордости за свою страну».

«Крым исторически был Россия, и Украины как страны не было, это была Россия, утверждать обратное — не знать историю», — ответила чиновница и посоветовала всем несогласным паковать чемоданы и ехать «в Америку».

Накануне в Москве прошёл масштабный праздничный концерт на стадионе «Лужники» в честь седьмой годовщины присоединения Крыма к России. Организаторы заявляли, что будут следить за соблюдением санитарных мер против коронавируса. Ожидалось, что зрителей рассадят в шахматном порядке, как это делается сейчас на футбольных матчах. Однако этого не произошло: на трибунах не было свободных мест, социальная дистанция не соблюдалась, многие зрители были без масок.