В Подмосковье автобус с детьми из Нижнего Тагила улетел в кювет. Шестеро подростков госпитализировано

Сегодня в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья микроавтобус, в котором находились 23 ребёнка из Нижнего Тагила и двое взрослых, внезапно потерял управление и съехал в кювет. Как сообщает «Российская газета», по предварительным данным, у водителя случился сердечный приступ и он умер за рулём.

«Все дети из Нижнего Тагила. У них закончился отдых в Бекасовском санатории и их везли на станцию “Нара”, чтобы электричкой отправить в Москву, откуда они уезжали домой. 17 детей при аварии не получили никаких повреждений и сейчас с сопровождающими едут в электричке в Москву. Шестерых детей доставили в Наро-Фоминскую больницу, где их обследовали. Серьёзных повреждений ни у кого не нашли - синяки, ссадины, у одного мальчика небольшой порез от стекла. Их уже отвезли на станцию и электричкой также отправили в Москву. В 16:00 все дети уедут домой в Нижний Тагил», - сообщают в министерстве образования Подмосковья