В почтовых ящиках тагильчан появились рекламные листовки, стилизованные под призывные повестки от военкомата 

Несколько дней назад в Нижнем Тагиле в почтовых ящиках жителей Красного Камня стали появляться необычные рекламные листовки компании по скупке ретровещей НП «Город мастеров», напоминающие повестки от военкомата. При этом никаких данных о фирме, кроме названия, не указано. Потенциальным продавцам предлагается в назначенное время подойти к приёмщику, который будет ждать возле их дома.

Некоторых тагильчан возмутил такой агрессивный маркетинг. Они считают, что в тяжёлое для всей страны время не очень уместно наживаться на страхах горожан.

«Такую рекламную листовку из ящика точно возьмёт каждый! Слов нет, как бездушно люди используют происходящее в своих корыстных целях. Увидела у себя в подъезде такие листовки и сама приостановилась, вчиталась. В глаза бросаются время, адрес явки, оформление в виде документа и специфическая бумага, как у настоящей повестки. Боюсь, что у кого-то, например бабушки, жены, или матери со слабой сердечно-сосудистой или нервной системой, такое послание запросто может вызвать стресс или приступ», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка Ольга Южакова.

На рекламной листовке указано, что у НП «Город мастеров» 20-летний опыт работы, однако в Нижнем Тагиле с таким названием существует только сувенирная лавка, которая онлайн продаёт изделия из драгоценных металлов. Там журналисту АН «Между строк» заявили, что к подобной рекламе отношения не имеют.