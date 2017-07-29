В платёжной системе Сбербанка произошёл масштабный сбой

В работе платёжной системы Сбербанка утром 31 июля произошёл масштабный сбой, передаёт РБК. Пользователи банка жаловались на невозможность провести платежи по картам и осуществить онлайн-платежи.

Отмечается, что проблемы наблюдались в различных регионах страны. Так, в Москве было невозможно перевести деньги с карты на карту через систему Сбербанк Онлайн. В Свердловской и Челябинской областях у держателей карт Сбербанка возникли проблемы с оплатой товаров в магазинах. В Хабаровске, как сообщает издание Khabara.ru, люди не могли получить деньги в банкоматах и провести оплату через терминалы. При этом банкоматы Сбербанка работали с картами других банков. Издание «Сахалин-Курилы» со ссылкой на собеседника в Южно-Сахалинском отделении Сбербанка сообщило, что банкоматы работали в режиме ограниченной функциональности: было невозможно снять наличные и оплатить платежи.

Сообщения о проблемах Сбербанка также приходили из Иркутской области, Краснодарского края.

В пресс-службе Сбербанка признали наличие сбоя, указав, что в настоящее время неполадки устранены.

«Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведётся в обычном режиме», – сообщил собеседник издания.

О причинах сбоя в Сбербанке не сообщили.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС