В Петербурге корреспондентов «Медиазоны» выгнали из зала суда

Судебные приставы выгнали корреспондентов «Медиазоны» Сашу Богино и Давида Френкеля из зала заседаний Дзержинского районного суда Петербурга, сообщается на сайте издания. При этом корреспондента Сашу Богино ударили по лодыжке. Дзержинский районный суд 22 марта рассматривает вопрос о продлении ареста антифашиста Игоря Шишкина, обвиняемого в участии в террористической организации.

Ранее Republic, ознакомившись с материалами дела, писал, что ФСБ считает, что в России существует организация под названием «Сеть», ячейки которой якобы есть в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. Участники этой организации, в число которых, по мнению силовиков, входит Шишкин, планировали с помощью терактов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране». Они якобы собирались устроить взрывы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, а также поднять вооружённый мятеж.

По версии ФСБ, Шишкин и ещё семь человек, которых арестовали в Петербурге и Пензе, являются участниками этой организации.

Приставы объяснили свои действия запретом на ведение текстовой трансляции, сославшись на статью 241 УПК. Выгнанные журналисты вызвали в суд полицию и сообщили о планах написать заявление по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Из зала суда без объяснения причин также выгнали супругу Шишкина.

В январе тех же журналистов «Медиазоны» задержали при попытке попасть на открытое заседание об избрании меры пресечения антифашисту Игорю Шишкину в том же суде Петербурга. Впоследствии Богино и Френкеля оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство.

Накануне, 21 марта, суд продлил арест до 22 июня антифашисту Виктору Филинкову. Он проходит по одному делу с Шишкиным. Филинков находится под стражей с 23 января. 26 января мужчина пожаловался на пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов. Члены Общественной наблюдательной комиссии обнаружили на его теле множество следов от электрошока.

ФСБ 21 марта признала применение электрошокеров к задержанным в Петербурге, в частности к Виктору Филинкову. Использование шокеров в ведомстве объяснили служебной необходимостью из-за того, что Филинков пытался бежать и остановить его можно было только таким способом.