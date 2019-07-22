22.07.2019 13:14
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте активисты вывесили баннер с надписью «Жандармы — цепные псы самодержавия», пишет MR7.Ru.
Баннер появился утром 22 июля на доме № 54. По данным издания, ответственность за акцию пока не взяла на себя ни одна организация. Между тем инцидентом уже заинтересовалась полиция.
В телеграм-канале «Протестный Петербург» приведено заявление активистов.
«Акция была проведена в связи с нарастающей жестокостью полиции. Мы вспомнили старый, ещё дореволюционный лозунг, который всё ещё актуален», — заявили активисты.
Фото: luna-info.ru