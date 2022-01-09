В первую рабочую неделю в Нижний Тагил вернутся морозы

В Нижний Тагил снова вернутся морозы. Синоптики обещают до –25 градусов на этой неделе. В отдельных районах области столбики термометров опустятся до –30 градусов, сообщают в Уральском гидрометцентре.

В понедельник, 10 января, днём ожидается –10, ночью — около –14 градусов. 11 января в светлое время суток синоптики обещают –11, в тёмное — до –12 градусов.

В среду днём синоптики прогнозируют –13, ночью — до –21 градуса.

Во второй половине недели придёт потепление. Четверг станет единственным солнечным днём на неделе. 13 января в полдень столбики термометров покажут –17 градусов, ночью — около –24 градусов. В пятницу, 14 января, в светлое время суток будет –15, в тёмное — до –19 градусов. В субботу синоптики обещают –15 градусов днём и до –22 ночью. В воскресенье, 16 января, днём ожидается –23, ночью — до –25 градусов.

Погода в Нижнем Тагиле на предстоящей неделе будет преимущественно облачная со снегом.