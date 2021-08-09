В первой половине недели тагильчан ждёт пасмурная, но тёплая погода

Пасмурную, но тёплую погоду обещают тагильчанам в первой половине этой рабочей недели синоптики Уральского гидрометцентра. В целом по всей Свердловской области ожидаются переменная облачность и небольшие дожди.

Днём 9 августа столбики термометров поднимутся до +24 градусов, ночью температура воздуха составит +10...+15 градусов.

10 августа столбики термометров покажут +22 градуса. В среду, 11 августа, дневная температура не превысит +19 градусов. Ночная температура воздуха во вторник и среду составит 8–13 градусов выше ноля.

С пятницы по воскресенье в Нижний Тагил вернётся тепло. В дневные часы воздух прогреется до +29 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди.