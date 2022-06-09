В Первоуральске женщину обвиняют в воровстве за то, что она нашла крупную сумму денег и вернула хозяйке 

В Первоуральске местная жительница нашла на полу в супермаркете 20 тысяч рублей и отнесла их в полицию. Правоохранители нашли хозяйку денег, но она утверждает, что потерянная сумма была в два раза больше, и обвиняет женщину в воровстве, сообщает портал E1.ru.

«Теперь мне названивает её сын и угрожает прямым текстом. Я переживаю за себя и свою семью. Он требует вернуть остальные деньги. Причём я даже не знаю, откуда у него мой номер телефона. Свои данные я оставляла только в полиции и просила никому их не передавать, — рассказала женщина. — Он говорит, что видел меня в магазине, якобы я на кассе тёрлась около них. Но я их даже не видела. Я появилась в магазине, когда их там уже не было».

По камерам видеонаблюдения в магазине также видно, что женщина, нашедшая деньги, зашла в торговую точку спустя 20 минут после того, как сын с матерью ушли, на кассе за это время побывало несколько человек.

«Деньги эти я заметила совершенно случайно, когда пыталась оторвать пакет на кассе. Вся связка упала на пол, а около неё и валялись пятитысячные купюры. Сначала я попыталась передать их кассиру, но она как будто не слышала меня. Я решила, что будет надёжнее сообщить в полицию», — рассказала жительница Первоуральска.

Об угрозах женщина сообщила в полицию и написала заявление о вымогательстве денег. Сейчас местными правоохранительными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.