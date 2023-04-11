В Первоуральске задержали рецидивиста, выпрыгнувшего из окна суда

Сегодня в Первоуральске задержали 26-летнего рецидивиста, который накануне вечером, после оглашения ему приговора, выпрыгнул со второго этажа здания суда и убежал в неизвестном направлении. Как сообщил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, полицейские нашли беглеца под диваном в квартире у его знакомых. Сейчас осуждённый помещён в изолятор временного содержания, скоро он будет переведён в СИЗО.

По информации Валерия Горелых, сообщение о побеге поступило 10 апреля в 17:52. Фигурант ранее имел проблемы с законом и обвинялся в причастности к грабежу, краже и мошенничеству. Со вчерашнего вечера его искали все наряды комплексных сил свердловского гарнизона полиции и специалисты ГУФСИН.

«Когда судья принял решение вновь отправить рецидивиста под стражу, тот через окно совершил побег на втором этаже здания, где не было решёток, и ретировался в неизвестном направлении. В первый раз он уже сидел в ИК-1 Курганской области, откуда освободился 24 апреля 2019 года. Вторую ходку отбывал в ИК-12 в Нижнем Тагиле, откуда по условно-досрочному освобождению вышел 29 августа 2022 года», — рассказал представитель регионального главка МВД.

По словам полковника Горелых, мужчина проживал в Первоуральске, но нарушал требования условно-досрочного освобождения, из-за чего судебные приставы привезли его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы.