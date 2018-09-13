В Первоуральске водителя грузовика, из-за которого погиб мотоциклист, приговорили к трём годам колонии

Первоуральский городской суд приговорил водителя грузовика Ленара Дельмухаметова, по вине которого погиб мотоциклист, к трём годам колонии-поселения. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека, со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры пишет Znak.com.

Авария произошла 24 августа 2017 года. Управляя грузовым автомобилем с полуприцепом общей длинной 16 метров, в районе 320-го км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель совершил поворот налево через двойную сплошную линию в сторону Ревды. Грубо нарушив правила, Дельмухаметов спровоцировал дорожную аварию с водителем мотоцикла, который ехал за ним и от полученных травм погиб на месте.

При этом водитель грузовика скрылся с места ДТП. Он разгрузил товар, а затем поехал обратно в Екатеринбург. Проезжая мимо места аварии, он видел сотрудников ДПС и лежащего на асфальте пострадавшего, но даже не остановился.

В ходе суда Ленар Дельмухаметов не признал своей вины. Он настаивал, что не видел мотоциклиста при развороте. Дельмухаметов приговорён к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении и на этот же срок лишён права управлять транспортом.