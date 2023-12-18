В Первоуральске во время соревнований умер 14-летний боксёр

17 декабря в Первоуральске во время финального поединка скончался 14-летний боксёр. По предварительной информации, от пропущенных ударов юному боксёру стало плохо, бой приостановили, и в это время спортсмен отошёл в угол ринга, упал и больше встать не смог.

«По предварительным данным, на открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск один из участников соревнований, подросток 2009 года рождения, в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Вызванная на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила ребёнка в больницу. Однако спасти подростка не удалось, он скончался. В ходе проверки выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Подросток тренировался в секции местного Центра развития молодёжи (ЦРДМ) и в прошлом году выигрывал первенство Свердловской области по боксу.

Пресс-служба свердловского главка МВД заявила, что подростка звали Тимофей. Мальчик учился в школе № 32. Тимофей жил в полной семье, у него остались мама, папа, старшая и младшая сёстры.

«Мальчик воспитывался в полной благополучной семье, характеризовался положительно. Тимофей, как и его семья, на учёте в ПДН не состояли, судимостей не имеют. По предварительным сведениям, мальчик получил сильный удар в область печени и через несколько мгновений упал на ринге. Более подробные и точные обстоятельства спортивного ЧП сейчас выясняют сотрудники полиции территориального ОВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета», — рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Отметим, что Telegram-канал «Телекомпания Первоуральск» утверждает, что 14-летний Тимофей был допущен к состязаниям, предоставив, по предварительной информации, все необходимые документы и медицинские справки для допуска.

Сейчас сотрудники полиции территориального ОВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета выясняют причины трагедии.