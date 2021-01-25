В Первоуральске суд приговорил банду чёрных риелторов к лишению свободы от 4 до 8 лет

Суд Первоуральска приговорил банду чёрных риелторов из шести человек к лишению свободы от 4 до 8 лет за мошенничество в особо крупном размере. Всего они смогли похитить 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Следствие установило, что в период с 2009 по 2016 год подсудимые подыскивали людей с алкогольной зависимостью и некомпетентных в области сделок с недвижимостью. Злоумышленники предоставляли им продукты и алкоголь, чтобы войти в доверие, а после предлагали помочь совершить сделку по распоряжению недвижимостью за вознаграждение. Далее преступники либо просто забирали средства от продажи квартиры, либо вовсе получали само право собственности на недвижимость.

«В целях придания видимости законности своих действий и для того, чтобы обезопасить себя от возможного уголовного преследования, осуждённые документально оформляли все совершаемые сделки, в том числе путём отбора расписок, заключения соглашений на оказание услуг, предложения вариантов жилья для обмена, предоставление возможности временного проживания в указанном жилье», — рассказали в областной прокуратуре.

По результатам расследования Первоуральский городской суд назначил наказание обвиняемым Сергею Тарану и Евгению Ахметшину в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Валерию Рожину — 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Леониду Коробейникову — 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ещё одного участника группировки Алексея Зеленина суд отправил в колонию строгого режима сроком на 8,5 лет. Алексею Габдрахманову назначили наказание в виде лишения свободы условно на 4 года. Пока приговор не вступил в законную силу.