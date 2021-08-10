В Первоуральске пьяная мать поехала с 4-месячным ребёнком за молоком и устроила ДТП

Пьяная жительница Первоуральска вместе с четырёхмесячным ребёнком поехала за рулём машины в магазин, чтобы купить молоко, по дороге перепутала педали, наехала на забор и сбила пешехода, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошёл 9 августа около 10 часов утра. 35-летняя водитель Hundai выехала на тротуар, врезалась в металлический забор и сбила 32-летнего мужчину. Пострадавший получил перелом ноги. Ребёнок, который был в машине, травм не получил.

Сотрудники ГИБДД увидели, что женщина пьяна. Тест показал 1,130 промилле, что соответствует сильнейшему опьянению. Оказалось, что для поездки женщина взяла машину своей матери. Она заявила, что пила пиво, поругалась с сожителем и поехала в магазин за молоком. Аварию она совершила, так как перепутала педали. Водительских прав у женщины никогда не было.

«В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, ей грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме этого, составлен материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. За это ей грозит штраф до 30 тысяч рублей», — отметили в ГИБДД.

Кроме того, в отношении женщины сотрудниками по делам несовершеннолетних составлен материал для привлечения к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Протокол будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.