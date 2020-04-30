В Первоуральске поезд насмерть сбил 23-летнего мужчину

В Первоуральске органы Уральского следственного управления на транспорте СКР организовали проверку по факту смерти 23-летнего молодого человека, которого сбил поезд, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет Znak.com.

Bнцидент произошел вечером 29 апреля на перегоне от станции Новоталица до остановочного пункта Вершинино.

«По поводу предварительной версии происшествия пока сказать ничего не можем. Проверка только что была организована, обстоятельства устанавливаются», — сказали в пресс-службе.

По данным сайта Pervo.ru, в инциденте также пострадал друг погибшего — он получил ушибы. По информации издания, они вдвоём хотели пересечь ветку в неположенном месте, причём, «один поезд пропустили, а второй не услышали, в результате чего и произошёл несчастный случай».

В пресс-службе уральского следственного управления на транспорте сообщили, что у них есть данные только об одном потерпевшем — о том, который погиб. По итогу доследственной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе управления СКР.