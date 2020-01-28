В Первоуральске под суд отдали банду «чёрных риелторов», отбиравших квартиры у людей с долгами по коммуналке

Главным Следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области закончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении «чёрных риэлторов», возбуждённое по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». По словам руководителя пресс-службы областного полицейского главка Валерия Горелых, на счету обвиняемых 17 эпизодов, а причинённый ими ущерб составил более 15 миллионов рублей.

По данным следствия, в период с 2010 по 2017 год группа, состоящая из семи человек, действовала на территории Первоуральска. Её возглавлял ранее судимый 59-летний местный житель, который продолжительное время являлся руководителем агентства недвижимости и имел опыт работы в сфере оказания риэлтерских услуг.

«Чёрные риэлторы» находили злоупотребляющих алкоголем граждан с большим долгом за коммунальные услуги, а затем, войдя к ним в доверие, путём обмана уговаривали их продать свои квартиры, обещая погасить долги перед местной коммунальной компанией и помочь приобрести другую жилплощадь в виде частного дома с земельным участком либо меньшей площади. Вырученные от продажи денежные средства или саму недвижимость злоумышленники оставляли себе.