В Первоуральске многодетную мать осудили за использование пиратской программы на компьютере

В Первоуральске местную бизнес-леди городской суд приговорил к 1 году лишения свободы условно за использование пиратской версии программы 1С, которую нашли на компьютерах в её офисе. Женщину признали виновной по части 3 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).

Как рассказал Znak.com адвокат женщины, ей удалось избежать уголовной ответственности в связи с изменением обстоятельств дела — обвиняемая выплатила пострадавшей стороне (компании 1С) ущерб в размере 165 тысяч рублей. Также стоит отметить, что предпринимательница воспитывает четырёх детей, трое из которых несовершеннолетние.

Несмотря на то, что приговор суда не запрещает обвиняемой продолжать заниматься бизнесом, защита намерена обжаловать это решение.

«Обвинительный приговор сильно повлияет на её жизнь. Могут быть проблемы как с предпринимательской деятельностью, так и у её детей, потому что информация о признании её виновной, даже несмотря на то, что дело было прекращено, будет храниться в информационном центре МВД. Потом дети вырастут, захотят куда-нибудь поступить или работать, например, в правоохранительных органах, и у них запросят документы о судимости родственников», — добавил адвокат.

Обвиняемая работает учредителем небольшой фирмы по производству деталей трубопровода. Год назад отдел по борьбе с экономическими преступлениями при управлении МВД России по Свердловской области (ОБЭП) при неожиданной проверке фирмы обнаружил на семи из 14 компьютеров в офисе нелицензионную программу 1С. Предпринимательнице грозило до 6 лет колонии.