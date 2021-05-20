В Первоуральске МАЗ смял девять машин (ВИДЕО)

В Первоуральске на улице Ватутина самосвал протаранил девять автомобилей, пишет E1.ru.
По информации МВД, в аварии пострадали девять автомобилей. Водитель перевозил в кузове щебень. Предварительно причиной ДТП стало то, что водителя ослепило солнце. В то же время свидетели происшествия предполагают, что причиной стал отказ тормозной системы.
«Тревожное сообщение о данном происшествии поступило в дежурную часть полиции Первоуральска в 18:30. Неизвестные граждане проинформировали правоохранительные органы о том, что у дома по улице Ватутина, 72а произошло ДТП с грузовиком. На указанный адрес незамедлительно были направлены несколько нарядов ГИБДД. Представители МВД установили, что водитель грузовика марки МАЗ перевозил в самосвале щебёнку. По предварительным данным, водителя грузовика якобы ослепило солнце, судя по его показаниям, в результате чего он на непродолжительное время потерял контроль над управлением машины и на небольшой скорости протаранил девять автомобилей», — рассказал глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его данным, среди пострадавших автомобилей оказались KIA Rio, Volkswagen Amarok, Renault Kaptur, Toyota RAV4, ВАЗ-2114, Hyundai Sonata, Ford Focus и другие.
«К счастью, обошлось без жертв. В результате столкновения пострадала женщина из легкового автомобиля "Логан", гражданка 1979 года рождения. Она с предварительным диагнозом "сотрясение мозга" доставлена в хирургическое отделение местной больницы», — отметил Валерий Горелых.
Сейчас на месте аварии сотрудники ГИБДД опрашивают водителя грузовика, устроившего ДТП.
«Личность водителя МАЗа сотрудники полиции уже установили. Это гражданин 1987 года рождения с пропиской в Туринском районе. Злостным нарушителем ПДД он не является, в 2019 году привлекался за отсутствие страховки. Признаков опьянения не имеет, сейчас его показания проверяют сотрудники ДПС. По итогам начавшейся проверки специалисты внутренних дел Первоуральска примут обоснованное процессуальное решение, более подробные и точные данные аварии устанавливаются», — пояснил глава пресс-службы регионального ГУ МВД.