В Первоуральске МАЗ смял девять машин (ВИДЕО)

В Первоуральске на улице Ватутина самосвал протаранил девять автомобилей, пишет E1.ru.

По информации МВД, в аварии пострадали девять автомобилей. Водитель перевозил в кузове щебень. Предварительно причиной ДТП стало то, что водителя ослепило солнце. В то же время свидетели происшествия предполагают, что причиной стал отказ тормозной системы.

«Тревожное сообщение о данном происшествии поступило в дежурную часть полиции Первоуральска в 18:30. Неизвестные граждане проинформировали правоохранительные органы о том, что у дома по улице Ватутина, 72а произошло ДТП с грузовиком. На указанный адрес незамедлительно были направлены несколько нарядов ГИБДД. Представители МВД установили, что водитель грузовика марки МАЗ перевозил в самосвале щебёнку. По предварительным данным, водителя грузовика якобы ослепило солнце, судя по его показаниям, в результате чего он на непродолжительное время потерял контроль над управлением машины и на небольшой скорости протаранил девять автомобилей», — рассказал глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, среди пострадавших автомобилей оказались KIA Rio, Volkswagen Amarok, Renault Kaptur, Toyota RAV4, ВАЗ-2114, Hyundai Sonata, Ford Focus и другие.

«К счастью, обошлось без жертв. В результате столкновения пострадала женщина из легкового автомобиля "Логан", гражданка 1979 года рождения. Она с предварительным диагнозом "сотрясение мозга" доставлена в хирургическое отделение местной больницы», — отметил Валерий Горелых.

Сейчас на месте аварии сотрудники ГИБДД опрашивают водителя грузовика, устроившего ДТП.