В Первоуральске ФСБ изъяла 5 тысяч литров спирта «для "Трезвого Урала"»

В Первоуральске сотрудники управления ФСБ по Свердловской области изъяли две партии спирта общим объёмом около 5 тысяч литров, предназначавшихся, по словам перевозчиков, для реализации через торговые точки, подконтрольные местной общественной организации «Трезвый Урал», со ссылкой на источник в силовых структурах региона пишет Znak.com. По его словам, первая операция проводилась 14 мая.

«Изъяли 4 тысячи литров контрафактного спирта, который пытались ввезти по фиктивным документам. Вторая операция проводилась 18 мая. Изъяли ещё 750 литров спирта, расфасованного во флаконы по 100 миллилитров, упакованные в 150 коробок», — рассказал источник.

Он уточнил, что, по оперативной информации от перевозчиков данного груза, спирт предназначался для реализации через торговые точки в Первоуральске, Ревде, Дегтярске и Полевском. Сейчас материалы по обеим спецоперациям направлены в полицию для принятия соответствующего уголовно-процессуального решения. В пресс-службах ФСБ и ГУ МВД РФ по Свердловской области ситуацию пока никак не комментируют.

Представитель свердловского отделения «Единой России», координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, который уже много лет борется в регионе с бутлегерами, подтвердил факт изъятия нескольких партий контрафактного спирта в Первоуральске. Также он сообщил, что в прошлом году он направлял на имя начальника ОМВД Первоуральска подполковника Ивана Козырчикова заявление с просьбой проверить деятельность общественной организации «Трезвый Урал» и её руководителя Максима Ездакова.

«К нам поступила информация о том, что под прикрытием борьбы с бутлегерами общественники выдавливали конкурентов с рынка и поставляли свой алкоголь в торговые точки», — пояснил Чукреев.

Он уточнил, что организация «Трезвый Урал» была создана Ездаковым несколько лет назад, изначально он действительно планировал бороться с распространением контрафактного алкоголя.

Максим Ездаков заявил, что никакого отношения к изъятым 14 и 18 мая партиям спирта ни он сам, ни его организация не имеют, при этом не исключил, что его «таким образом хотели подставить», связав имя общественной организации с бутлегерством. Что касается претензий со стороны Чукреева, то, как подчеркнул Ездаков, полиция Первоуральска вынесла по заявлению представителя «Народного контроля» отказное решение.