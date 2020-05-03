В первомайские праздники водители Нижнего Тагила допустили 27 грубых нарушений ПДД

1 и 2 мая в рамках ОПМ «Безопасная дорога» сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила было проведено 6 рейдовых мероприятий. За два дня 18 человек управляли автомобилем в состоянии опьянения, 5 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 4 были за рулём, не имея права управления транспортным средством.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения характеризуется тяжестью последствий, именно по данной причине люди, не нарушающие правил дорожного движения, погибают либо получают травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях. Просим сообщать обо всех ставших известных вам фактах управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения либо не имеющими права управления, в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону: 47-70-01», — обращаются к тагильчанам сотрудники ГИБДД.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения водительских прав на срок от 18 месяцев, а также административный штраф в размере 30 000 рублей. Отказ от медицинского освидетельствования не освобождает водителя от ответственности, за такое правонарушение также предусмотрена административная ответственность. За управление автомобилем без права управления транспортным средством предусмотрен административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.