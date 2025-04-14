В первом матче сезона ФК «Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле проиграл ФК «Оренбург-2»

В минувшее воскресенье, 13 апреля, в Нижнем Тагиле на стадионе «Уралвагонзавода» ФК «Уралец-ТС» в рамках первого тура первенства России Дивизиона «Б» Второй лиги принимал «Оренбург-2». Хозяева с самого начала завладели преимуществом и даже пару раз опасно атаковали, но более опытным оренбуржцам удалось охладить стартовый пыл тагильчан и заставить играть в тот футбол, который им нужен. И уже на 13-й минуте нападающий «Оренбург-2» Андрей Иващенко открыл счёт в матче. На 54-й минуте тагильчане фолят в своей штрафной, и судья указывает на 11-метровую отметку. Голкипер тагильской команды Максим Московец хладнокровно парирует бесхитростный удар игрока из Оренбурга.

Нереализованный пенальти подзадорил обе команды, и они стали играть в открытый футбол. На 76-й минуте гости ещё раз оказываются проворнее в чужой штрафной, и Ярослав Питинцев удваивает счёт. На 90-й минуте судья вновь назначает пенальти в пользу гостей, но Московец опять спасает команду от разгрома. Итоговый счёт 0:2 в пользу «Оренбурга-2».

20 апреля тагильчане на выезде встречаются с «КДВ» из Новосибирска.