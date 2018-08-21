В пермской колонии для бывших полицейских и сотрудников ФСБ разразился бунт

В предназначенной для силовиков колонии № 37, расположенной в Чусовском районе Пермского края, произошёл бунт из-за конфликта с начальником исправительного учреждения, со ссылкой на жену одного из осуждённых Жанну Цвирку пишет 59.ru.

«17 августа весь отряд в сто человек выстроили на плацу. Осуждённые, недовольные работой администрации колонии, требовали встречи с прокурором. Им отказали. Десять человек перевели в штрафной изолятор. Там в ночь с 17 на 18 августа пятеро осуждённых пытались покончить с собой. Сейчас, после нашего обращения, в колонию выехал помощник прокурора», — рассказала она.

В то же время в ГУФСИН по Пермскому краю утверждают, что заключённые провоцируют волнения намеренно. Также представители ведомства отмечают, что бунта и массовых волнений не было, а осуждённые, используя родственников, передают ложную информацию о происходящем.

«В ИК-37 отбывают наказание бывшие сотрудники силовых органов: бывшие судьи, прокуроры, ФСБ, сотрудники ФСИН, МВД и так далее. Подобные сообщения поступают регулярно. Причём информация распространяется искажённая. Осуждённые намеренно провоцируют своим поведением и нарушают дисциплину, пытаясь таким образом сместить требовательного начальника колонии», — заявили в ГУФСИН.

Там отметили, что 18 августа пятеро осуждённых не подчинились законным требованиям сотрудников колонии и их на законных основаниях поместили в ШИЗО.