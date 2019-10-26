В Пермском крае пропал частный самолёт

В Пермском крае утром 26 октября пропал частный самолёт с одним пассажиром на борту. В настоящее время его поисками занимаются экстренные службы.

«Поступила информация о том, что в 11:30 местного времени с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района вылетел частный легкомоторный самолёт. В настоящий момент о месте и времени посадки информация не поступала. Мы оповестили все службы, включая транспортную прокуратуру, ведутся поиски», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.