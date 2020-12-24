В Пермском крае глава района выписал себе новогоднюю премию в 15 окладов

Глава Большесосновского района Пермского края Владимир Тресков выписал себе перед Новым годом премию в размере 15 окладов. Предложение премировать Трескова поддержали местные депутаты.

Как сообщает «В курсе.ру», всего Владимир Тресков получит на Новый год около 300 тысяч рублей премии.

«Премию в размере 15 окладов утвердили на прошедшем внеочередном собрании. Большинством голосов земсобрание поддержало предложение. Воздержались два депутата, остальные проголосовали „за“», — рассказал URA.RU спикер представительного органа Дмитрий Логинов.

По словам Логинова, глава района в течение года ни разу не не выходил на больничный, не получал премию, хотя средства на это изначально были заложены в фонде оплаты труда.