В Пермском крае фельдшеры волокли пациента по грязи, чтобы не пачкать носилки (ВИДЕО)

В Березниках Пермского края фельдшеры волокли пациента по грязи к машине скорой помощи, чтобы не пачкать носилки. Видеозапись инцидента была опубликована в паблике «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».
На видео сотрудник скорой помощи поясняет возмущённым очевидцам, что пациент пьян. На просьбу положить мужчину на носилки он отвечает, что «носилки для больных, а он весь грязный».
В региональном Минздраве пообещали провести проверку по факту инцидента и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
«Медики обязаны выезжать на все поступающие вызовы. Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний, например сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек — это такой же пациент, как и все», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.