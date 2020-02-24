В Пермском крае фельдшеры волокли пациента по грязи, чтобы не пачкать носилки (ВИДЕО)

В Березниках Пермского края фельдшеры волокли пациента по грязи к машине скорой помощи, чтобы не пачкать носилки. Видеозапись инцидента была опубликована в паблике «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

На видео сотрудник скорой помощи поясняет возмущённым очевидцам, что пациент пьян. На просьбу положить мужчину на носилки он отвечает, что «носилки для больных, а он весь грязный».

В региональном Минздраве пообещали провести проверку по факту инцидента и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.