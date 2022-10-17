В Пермском крае будут судить двоих тагильчан за попытку сбыта 9 килограммов мефедрона (ВИДЕО)

В Пермском крае будут судить четырёх участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, двое из них — тагильчане.

По данным следствия, в декабре 2021 года в Пермском крае был задержан 28-летний мужчина. В багажнике его автомобиля оперативники нашли 9 килограммов мефедрона. Задержанный рассказал правоохранителям, что забрал наркотики из тайника-закладки в лесополосе на автодороге Верещагино — Очёр.

Вскоре наркополицейские вышли на след других участников банды и задержали двоих жителей Нижнего Тагила — 40-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Они, по версии следствия, должны были забрать приготовленную партию и распространить её по тайникам на территории Свердловской области. Во время обыска полицейские обнаружили у них наркотики.

В марте 2022 года в городе Губаха полицейские задержали ещё одного участника группировки — 32-летнего жителя Перми. Следствие установило, что именно он доставил крупную партию наркотиков, изъятую в декабре 2021 года, в Пермский край из Московской области. Во время досмотра у него обнаружили ещё 42 свёртка с мефедроном, после чего он написал явку с повинной. Общая стоимость изъятых наркотиков на теневом рынке превышает 10 млн рублей.

Злоумышленники обвиняются в совершении преступления по ч. 2 ст. 30 (покушение на совершение преступления), п. «г» ч. 5 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотиков) и ч. 2 ст. 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) УК РФ.