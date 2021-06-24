В Перми трёх человек задержали во время записи видеообращения к Путину

Троих жителей Перми задержали 23 июня во время записи видеообращения к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить стадион «Молот», со ссылкой на участницу акции Елену Германову пишет «МБХ медиа».

В своём видеообращении жители Перми просили Путина помочь сохранить стадион «Молот», на месте которого планируется построить жилой квартал и бассейн.

На Германову и ещё одну активистку Наталью Медведеву полицейские составили протоколы об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП), ещё одному участнику собрания — Александру Зинину — вменили нарушение порядка проведения акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Ночью всех задержанных ночью отпустили из отдела полиции.