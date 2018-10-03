В Перми оштрафовали священника, который пьяным украл сумку и угнал автомобиль

Свердловский районный суд Перми вынес приговор священнослужителю за кражу сумки в торговом центре «Семья» и угон автомобиля, со ссылкой на канцелярию суда пишет РИА Новости.

Преступление в торговом центре произошло 2 июля. Находясь в помещении ТРК «Семья» в нетрезвом состоянии, священник украл сумку одного из посетителей. После этого он вышел на улицу, сел в чужой автомобиль и угнал его. Спустя некоторое время преступника задержали.

Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей за кражу и 15 тысяч — за угон.

Священник служит в Богородице-Казанском Серафимо-Алексеевском Бахаревском женском монастыре Пермской епархии РПЦ.