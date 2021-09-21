Общество

В Перми один из вузов перешёл на дистант после стрельбы в университете

21.09.2021 13:05

Пермский филиал Высшей школы экономики переходит на дистанционное обучение, со ссылкой на пресс-службу вуза пишет Ura.ru. 

«В связи с событиями в ПГНИУ студенты [Пермского филиала НИУ ВШЭ] попросили перейти на дистант. Руководство вуза пошло им навстречу, на всякий случай, чтобы снизить градус напряжённости. Дистанционный режим обучения действует до особого распоряжения руководства вуза», — пояснили в пресс-службе учебного заведения. 

Накануне, 20 сентября, занятия во всех пермских школах, техникумах и колледжах были отменены. С 21 сентября до особого распоряжения занятия в Пермском политехе переведены в дистанционный формат. Все школы и другие учебные заведения сегодня работают в обычном режиме. 

Напомним, накануне студент-первокурсник открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, ранены 27. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен, его прооперировали.

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