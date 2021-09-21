В Перми один из вузов перешёл на дистант после стрельбы в университете

Пермский филиал Высшей школы экономики переходит на дистанционное обучение, со ссылкой на пресс-службу вуза пишет Ura.ru.

«В связи с событиями в ПГНИУ студенты [Пермского филиала НИУ ВШЭ] попросили перейти на дистант. Руководство вуза пошло им навстречу, на всякий случай, чтобы снизить градус напряжённости. Дистанционный режим обучения действует до особого распоряжения руководства вуза», — пояснили в пресс-службе учебного заведения.

Накануне, 20 сентября, занятия во всех пермских школах, техникумах и колледжах были отменены. С 21 сентября до особого распоряжения занятия в Пермском политехе переведены в дистанционный формат. Все школы и другие учебные заведения сегодня работают в обычном режиме.

Напомним, накануне студент-первокурсник открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, ранены 27. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен, его прооперировали.