В Перми кран рухнул на жилые дома (ВИДЕО)

В Перми на улице Решетникова во время грозы упал строительный кран, пишет 59.ru. Инцидент произошёл на строительной площадке ЖК «Бавария», кран упал на три деревянных жилых дома на другой стороне улицы.

Падение произошло около 18:30, попутно на улице оборвало провода. Кран разломился на части в воздухе, один его сегмент задел три жилых дома, ещё один упал вдоль стены новостройки, стрела упала на детскую спортивную площадку.

При падении серьёзно пострадала крановщица, она доставлена в МСЧ № 9 с переломом голени и сочетанной травмой. Почему она была в кабине при штормовом предупреждении, пока неизвестно — в компании-застройщике «Развитие» дали только краткие комментарии. Также в скорой сообщили о ещё одном пострадавшем — это житель одного из деревянных домов. Однако, по словам врачей, он отказался от госпитализации.

Сейчас жителям домов на Решетникова, 20/1, 20/2 и 22 предложили временно разместиться в санатории «Гармония». Также застройщик уже сообщил, что берёт на себя их переселение.

Местные жители рассказывают, что стройка нового дома вызывала у них беспокойство — по их словам, грунт здесь не подходит для размещения объекта такого масштаба. В ЖК «Бавария» должны войти два дома высотой 12 и 13 этажей. Котлован под них вырыли больше года назад, кран поставили этой весной.