В Перми из-за пожара на пороховом заводе погибли три человека

Вечером в субботу, 22 октября, в Перми на пороховом заводе произошёл взрыв и пожар, в результате которого погибли три человека, пишет 59.ru. Площадь пожара составила около 20 кв. метров. Причина ЧП устанавливается. По данным ТАСС, ещё один человек был госпитализирован в больницу с ожогами и сейчас проходит лечение.

Как пишет 59.ru, это уже не первый несчастный случай на предприятии. В этом же году 1 мая на производстве также произошёл пожар, который унёс жизни нескольких человек.