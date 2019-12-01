В Пензенской области за пьяную езду поймали депутата Заксобрания с липовым удостоверением сотрудника Генпрокуратуры

В Пензенской области 30 ноября сотрудники ГИБДД задержали местного депутата Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Владимира Вдонина за нетрезвую езду. При этом политик пытался уйти от ответственности, предъявив правоохранителям поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.

Как пишет The Penza Post, в ходе задержания также выяснилось, что на автомобиле чиновника установлены подложные номера.

Дорожные полицейские зафиксировали в крови мужчины 0,23 промилле алкоголя.

По данным Znak.com, Вдонина уже исключили из регионального отделения партии, поскольку его поведение «дискредитирует партию и депутатский корпус регионального парламента».