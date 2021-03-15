В Пензе родителей учеников школы попросили скинуться на портреты Путина

В Пензе родители учащихся школы № 78 возмутились тем, что классные руководители и члены родительских комитетов попросили за свой счёт купить портреты президента России Владимира Путина и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, пишет издание «7×7».

Просьба к родителям поступила перед ежегодной конференцией работников образования Пензы, которая проходила на базе школы № 78. Как рассказали родители, помимо покупки портретов, их попросили распечатать тексты гимнов России и Пензенской области, чтобы повесить их в классах.

Ситуацией заинтересовался депутат пензенской гордумы от КПРФ Андрей Жданников. На заседании гордумы, обращаясь к главе управления образования Лилии Чащиной, он указал, что в декабре прошлого года два десятка учеников школы № 78 отравились в школьной столовой.

«Почему вместо того, чтобы навести порядок в столовой, у нас портреты Путина вешают в классах?» — спросил Жданников.

Чащина в ответ никак не прокомментировала ситуацию со сбором денег на портреты Путина и Белозерцева, а по поводу декабрьского инцидента с питанием сказала, что в школе сейчас установлен «жёсткий контроль».