В Пензе полиция потребовала 890 тысяч рублей с организаторов акции 23 января за бензин и выплаты сотрудникам

Полиция Пензы потребовала почти 890 тысяч рублей, чтобы возместить потраченный бензин и дополнительные выплаты сотрудникам, работавшим на протестной акции 23 января, сообщает «Апология протеста».

Иск с требованием выплатить компенсацию управление МВД по Пензенской области подало в Первомайский районный суд Пензы, ответчиками по иску выступают координатор пензенского штаба Навального Антон Струнин и местный житель Юрий Цепаев.

В иске полиция посчитала «дополнительные затраты на выплату компенсации сотрудникам полиции за выполнение служебных обязанностей в выходной день 23 января» и «затраты на горюче-смазочные материалы для задействованных в ходе выезда 23 января автомобилей подразделения УМВД России по Пензенской области», общая сумма составила 883 634 рубля 96 копеек.

Интересы ответчиков в суде будет представлять адвокат, сотрудничающий с «Апологией протеста».

«Наша позиция сводится к следующему: акция 23 января не стала для полиции неожиданностью — она к ней готовилась. Задача МВД — охранять общественный порядок вне зависимости от того, согласована была мирная акция или нет. Поэтому говорить о наличии вреда, причинённого мирной акцией, необоснованно», — пишет «Апология протеста».

Протестные акции в поддержку Алексея Навального 23 января проходили по всей России. По данным «ОВД-Инфо», в Пензе были задержаны не менее 30 человек. Антон Струнин, которого в иске называют организатором, получил за анонс акции пять суток административного ареста, а Юрий Цепаев — сутки.