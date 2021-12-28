В Пенсионном фонде рассказали, как будут выплачивать пенсии в январские праздники 

В новогодние каникулы выплата пенсии тем, кто получает её с доставкой на дом, начнётся 3 января. Если выплаты приходят на карту, их стоит ждать не раньше 13 января, рассказали E1.ru в свердловском отделении Пенсионного фонда.

По всем вопросам можно обращаться в клиентскую службу ПФР в Нижнем Тагиле по адресам: Красноармейская, 7а и Окунева, 22. С графиком работы клиентской службы в праздники можно познакомиться здесь.

Также можно задавать вопросы по телефону горячей линии 8-800-6000-389 (звонок бесплатный), 8 (3435) 48-12-80, 8 (3435) 41-96-84. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу — с 08:30 до 16:30.