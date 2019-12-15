В партии «Яблоко» избрали нового председателя

Во время ХХI съезда партии «Яблоко» 14 декабря был избран новый председатель партии. Им стал Николай Рыбаков — за его кандидатуру проголосовали 69 делегатов.

«Дорогие друзья, спасибо вам за доверие, поддержку, которую я чувствую от вас. Я вас не подведу. Надеюсь, мы будем много лет работать вместе. Хочу, чтобы каждый из вас побеждал, чувствовал уважение к себе и был востребованным», — обратился Рыбаков к однопартийцам.

Как пишет Znak.com, второе место занял глава Псковского отделения партии Лев Шлосберг, набрав 40 голосов. На третьем месте — бывшая председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, за чью кандидатуру было отдано 19 голосов.

Николай Рыбаков родился в 1978 году в Ленинграде. В 2000 году с отличием окончил экономический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения. С 1995 года Николай Рыбаков — член партии «Яблоко». В 2015 году он выдвигал свою кандидатуру на пост председателя партии «Яблоко», занял третье место. На том же съезде Рыбаков был избран одним из трех заместителей председателя партии. С 2017 года Николай Рыбаков возглавилял единый избирательный штаб «Яблока».